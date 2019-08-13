云南书记：孙小果案关系网和保护伞全部查清

中共云南省委书记陈豪昨天（12日）表示，对孙小果的犯罪活动、犯罪事实以及关系网和保护伞全部查清。

云南省委书记陈豪、云南省人民政府省长阮成发昨天在国务院新闻办介绍“新时代高质量跨越式发展的云南答卷”有关情况。在新闻发布会后，陈豪接受《中国经营报》采访时作出上述表示。

据报道，在发布会后，记者询问云南省扫黑除恶情况时，陈豪主动提到：“你问扫黑除恶的情况，主要是涉及孙小果案件。”“实际上我们7月26日发布了一个案件进展。”

云南省扫黑办7月26日通报，自5月28日向社会通报孙小果案件办理进展情况以来，有关部门和地方开展了紧张细致的调查核实工作，查阅了大量案件相关档案材料，调查走访了大量案件当事人、知情人及相关人员，案件查办工作取得新的重要进展。云南省高级人民法院近期作出决定，依法对孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事案启动再审。

陈豪透露：“现在对孙小果的犯罪活动、犯罪事实以及关系网和保护伞全部查清。”

云南省扫黑办7月26日表示，云南省纪检监察机关在之前已对云南省高级人民法院审判委员会原专职委员梁子安等11人立案审查调查，并采取留置措施的基础上，近日又对涉嫌严重违纪违法的云南省司法厅原巡视员罗正云、云南省高级人民法院审判委员会原专职委员田波、云南省公安厅刑事侦查总队原副总队长杨劲松等3人进行立案审查调查，并采取留置措施。同时，云南省检察机关在前期已对4名监狱干警立案侦查并采取逮捕措施的基础上，又对涉嫌徇私舞弊减刑的2名监狱干警采取逮捕措施。至此，孙小果案被查涉案公职人员、重要关系人增至20人。

云南省高级人民法院近期作出决定，依法对孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事案启动再审。

关于案件进展情况以及何时宣判，陈豪表示：“现在进入到审理阶段，可以等着最终的结果。具体结案时间需要根据审理的过程决定。”

对于是否会新增涉案人员，他说：“涉案人员估计已经查得差不多了。”