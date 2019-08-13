港保安局局长：难以调查眼伤女子的受伤源头

修订《逃犯条例》触发的风波不断，香港多区８月１１日再次有示威者进行快闪围堵行动，引发流血警民冲突，一名女子右眼球爆裂，伤势严重。香港政务司司长张建宗、保安局局长李家超和运输及房屋局局长陈帆举行记者会，对事件进行阐明。

据香港０１报道，李家超指出，警方没有收到该女子受伤事件的有关报案，难以调查受伤源头，他还指出，该事件有不同消息流传，其伤势可能由警方以外的因素引起。

他表示，警方使用武力前会作出充份警告，在场人士应听从警告离开。他继而被问及该说法是否等于受伤女子是“咎由自取”，李家超没有做出正面回应，只是重申警方警告的目的，正是给予在场人士离开的机会。他还指出，港民表达意见需合乎法律限制。

至于警方装备及武力与示威者不对等，李家超指出，对比外国警方的武力，香港警方仍然使用最低武力对付群众活动，相对克制。

他重申，有一批极度暴力的人士，使用燃烧弹等武器袭击警方。警察有责任打击严重暴力倾向的源头，而且香港警队已相对克制。

至于有人质疑便衣警察乔装执法的手法，李家超重申警方在执勤时并不会参与任何违法行为，他还指出，打击违法示威者与打击毒品等罪行相同。

张建宗则谴责暴力行为，承认港府在处理例有不足之处，重申港府已回应社会诉求，修例工作已“划上完整的句号”。

张建宗形容香港正处于极危险的边缘，社会有必要重返正轨，港警有责任维持社会安宁。而“独立”的监警会（独立监察警方处理投诉委员会）正展开工作，监警会不止调查6月9日至7月2日期间的连串大型公众活动及冲突，还将包括至８月 １１日的示威行动。