重申撑警 林郑哽咽：是否忍心将香港推下深渊

香港行政会议今年的休假期原本至到８月２７日，但香港特首林郑月娥上周公布，由于香港情况非常严峻，决定今日（13日）起开始恢复行政会议。

据香港电台报道，林郑月娥在出席今天的行政会议前会见传媒。她表示，过去一星期香港社会变得不安全、不稳定。她说，行使暴力及纵容暴力，将香港推向不归路及危险境地。

林郑月娥表示，大规模恶意破坏运动或不合作运动已在各区蔓延，其中一日港铁少了近200万人次乘客。昨日机场被瘫痪，海隧道被围堵，还有攻击警署、袭警、投汽油弹、烟雾弹等行为，这都令香港社会陷入慌乱局面。

林郑月娥表示，有人以自由正义为名，进行大量违法行为，目无法纪，也有人为了达到摧毁法治，大规模攻击法治机关。

她说，首当其冲受到冲击的是香港警队，现在有很多鼓吹仇警的言论，很多未经证实的图片、短片等，涉及恶意攻击，将警队与市民放在对立局面，对香港没有好处。她重申三万人的警队是香港法治重要支柱，关攻击已蔓延到警队家属，令他们惶惶不可终日。

林郑哽咽表示，香港一向开放、自由、包容、经济稳定，恐怕出现五劳七伤，复元需要很长时间，700万人安居乐业、生活稳定无以为继。她再次呼吁大家放下歧见，用一分钟看看香港这个城市，并反问是否忍心推向粉身碎骨的深渊。

她表示，现在唯一要做的是反抗暴力、维护法治、回复社会秩序，当一切平静后，真诚对话、修补撕裂、重建社会和谐将会开始。

在记者提问环节，林郑被问及何时辞职、何时要求警队“收手”以结束市民的恐惧。她回应说，不论是消除恐惧、回复市民信心、还说让经济在内忧外患下有复元机会，都要停止暴力。她表示，警队非常努力维护秩序，目的是维持香港法治。

对于警队开枪、疑似导致市民眼睛受伤等情况，林郑月娥要求记者提问要基于事实。她表示，目前的很多评论都不是基于已有证据事实，图片也有很多个版本。

她对暴力中的每位受伤人士都深感心痛，希望他们能早日康复。被问到是否会探望右眼球爆裂的女子，林郑月娥表示，希望该女子能报案，让警方查出真相。若在方便时间，她非常乐意去探望该女子。

对于港警乔装执法，林郑月娥表示，她不会直接指示警方的行动。她表示，警方已经做出解释，当日是要找出极端暴力人士，所以不能认为“警方做了不对的事”，希望尽快回复法治及安定。

至于港警在葵芳站内施放催泪弹，林郑月娥称，在特殊情况下、电光火石之间，警方要维护法治及市民的安全，包括地铁站内的人的安全，希望大家明白警方的艰难。

该回答受到记者反问：在港铁内施放催泪弹，是否可以理解为，因为艰难的情况便可以置市民的安全不顾。林郑月娥说，警员处于两难局面，要作出判断，港警一定有考虑其他市民，但如果暴力人士在站内作出激烈行动，也会影响到其他市民。