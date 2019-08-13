港资深传媒人：粗暴强硬的措施能否长治久安？

中美贸易战线愈扯愈阔，在这种大格局下，中国中央政府应该如何定位香港备受讨论，是卷入冷战，当抗美马前卒？或是置身战外，当中美缓冲地？有香港资深传媒人认为，答案应该是后者。

据《明报》报道，香港资深传媒人刘进图认为，如果香港参与对美斗争，那么近月来的连串强硬措施，以及“颜色革命”阴谋论，就符合战略需要，香港将加强清洗外国势力。

如果不参战，力保自由贸易港、高科技港、国际金融中心等身分，作为中国大陆与西方世界的桥梁纽带，就要维持香港的文明法治，不能纵容香港警察。

刘进图写道，“但是如果在政治上一味粗暴，却奢求经济繁荣自由，只是缘木求鱼。这样下去，信心危机引发金融危机，只是迟早问题。”

他不认同香港的抗争运动是外国势力策动的颜色革命。他表示，“颜色革命”说不符合港人认知的事实，“上百万港人参与的社运，不可能是美国煽动或收买造成，黄之锋等人根本无法指挥”。

他表示，“若美国有这样的神通，中国大陆驻港情报及安全人员就彻底失败。”假如有真凭实据，最低限度是要把涉事外交人员驱逐出境，中央政府是否预备这样做？

刘进图回顾称，美国总统特朗普8月2日说香港的骚乱由中国大陆和香港自己解决。香港特首林郑月娥在8月5日和9日召开记者会，对示威者进行谴责，警方也愈趋强硬。他引述香港中文大学学者李立峰的调查称，警察滥权已成为市民的参与运动的最大原因。