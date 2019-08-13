调查：香港旅游业者近两月平均收入跌近八成

香港三个旅游业工会12日发布的有关旅游业从业者问卷调查显示，近两个月来，受访者平均收入跌幅接近八成，逾一成受访者收入为零。

据新华社报道，港九劳工社团联会旗下香港导游总工会、香港领队总工会和香港旅游服务业员工总会当日举行联合发布会，公布“当前香港旅游业雇员状况”调查问卷结果。三个旅游业工会本月初进行问卷调查，约1012名旅游业者完成问卷。

受访者普遍表示，与去年同期相比，自6月以来，接待的旅游团数量平均下跌超过70%，收入平均下跌约75%。其中，四成受访者表示，收入下跌超过90%；逾一成受访者表示收入为零；超过九成的受访者对香港未来一年的旅游业前景感到担忧。

香港导游总工会理事长黄嘉毅表示，今年上半年各项旅游业数据表现良好，但示威行动导致七八月份香港旅游旺季变为“寒冬”。往年同期，导游平均每月接待12至15个旅游团，今年受示威活动影响，内地、东南亚、欧美等地纷纷取消旅游团。不少导游8月成团数为零。

香港领队总工会理事长刘振远强调，当前香港旅游业状况比“非典”时期更糟糕。他担忧，不少从业者打算借旅游旺季储蓄收入，以应对旅游淡季。如果情况继续恶化，从业者可能工作、生活都受到影响，旅游业人才可能大幅流失。

港九劳工社团联会主席林振昇表示，希望香港特区政府能推出纾困措施，帮助业界走出困境。他建议，特区政府设立旅游业雇员技能增值计划，为失业或者开工不足的从业者提供贷款等。

林振昇表示，希望社会各界能够停止暴力，想一想、静一静，搭建理性沟通的平台，一起携手帮助香港旅游业重新健康发展。