驻港公署促美议员与极端暴力分子划清界限

美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）昨晚发推文表示，暴力镇压香港的是不可接受的，香港的情况，全世界都在看。对此，中国外交部驻香港特别行政区特派员公署敦促美国有关政客立即与极端暴力分子划清界限，立即停止插手香港事务和中国内政。

据中国外交部驻港公署１３日在官网发表的声明，该声明表示，针对媒体报道美参议院共和党领袖麦康奈尔等发表“暴力镇压不可接受”等错误言论，中国外交部驻港公署发言人表示，美国会有关议员无视事实，毫无根据地诋毁中央和特区政府，向极端暴力分子发出严重错误信号，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，香港一小撮激进示威者不断升级极端暴力行径，屡屡用极其危险和残忍的方式袭击警察，粗暴践踏香港法治和社会秩序严重触碰“一国两制”底线。

声明称，美国对美国国内发生的袭警行为毫不手软，却把香港警察文明执法污蔑为“镇压”和平示威。

发言人表示，香港回归22年来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治得到切实贯彻落实，香港人依法享有前所未有的广泛权利和自由。香港法治指数全球排名从1996年的60多位大幅跃升到2018年的第16位，高于美国的全球排名。

发言人问道：“难道香港彻底沦为‘暴力之都’才是他们乐见的结果？才是他们心中想要的自治和自由？”

发言人表示，“我们强烈敦促美有关政客恪守国际法和国际关系基本准则，尊重绝大多数香港市民反暴力、护法治、撑警队的正义要求，摆正位置，认清形势，立即与极端暴力分子划清界限，立即停止插手香港事务和中国内政。”