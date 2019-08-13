香港地产商联署 谴责暴力支持警方执法

香港地产建设商会今天在报章刊登联署声明，强烈谴责近日不断升级恶化的暴力行为和破坏事件。另外，旗下多个商场被卷入反修例风波的新鸿基地产也另发新闻稿，谴责暴力行为，支持警方执法。

据香港01网站报道，地产建设商会的联署声明称，暴力行为严重侵蚀香港法治核心价值，不断加大香港经济下行风险。

声明指，香港经济自年初已出现下行压力，暴力冲突持续，令情况雪上加霜，近日全港各区的违法暴力事件，令市民胆颤心惊，害怕外出，严重影响市民生计。商会也批评，破坏和污损国旗国徽的行为，严重触碰“一国两制”的底线，肆意挑战中央权威和国家尊严。

商会表示，坚定支持行政长官林郑月娥和特区政府，支持警队严正执法，期望政府加快恢复经济的步伐，集中精力处理房屋短缺等各项社会问题。

参与联署的包括长江、恒基、新鸿基、信和、会德丰、华懋等共41间地产商。

新鸿基地产的新闻稿也提到“一连串暴力及挑战法治的行为，经已损害香港经济和严重影响市民生活”。表示支持特首及特区政府依法施政，支持警方执法维护法治，尽快恢复社会秩序，令受伤的经济尽快恢复元气，保持安定繁荣。

新地表示，“一国两制”是香港成功的基石，赖以繁荣的支柱，不能让连串升级的暴力行为损害香港的根基。新地称，会一直紧守岗位，秉持“以心建家”的信念，服务香港，支持香港发展，与香港市民共同渡过难关。