日媒：中国家庭债务升至日本经济泡沫期水平

中国家庭债务的急剧扩大正成为全球经济的风险。有日媒统计，中国的家庭债务与可支配收入之比上升至日本经济泡沫时期的水平，且已开始出现抑制消费的动向。

据日经中文网13日的报道，家庭债务的膨胀遏制消费的状况在中国开始出现。中国的家庭债务与GDP之比在2018年为53%。较雷曼危机前增加了34%，增幅居主要国家之首。

由于中国政府希望提高经济增长率，因此住宅价格持续上涨。据易居房地产研究统计，广东深圳2018年的房价与居民一年的收入比达到34倍，大幅高于日本的6.3倍（2017年，日本国土交通省统计）和美国的5.7倍（2016年，日本国土交通省统计，中间值），民众的房贷负担十分沉重。

在日本住宅价格高涨的1980年代，家庭债务膨胀至近三倍，家庭债务与可支配收入之比从70%多一点提高至120%。目前中国的这一比例已经达到120%，达到了日本经济泡沫期的水平。

日本综合研究所首席主任研究员三浦有史表示，“中国受家庭债务增加影响，零售销售额呈低迷倾向”。

当前中国的汽车销售连续12个月陷入负增长，暗示消费疲软。虽然中国力争向消费主导型经济结构转型，但是却遭遇障碍。