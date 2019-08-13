中国生猪价格或将突破历史最高点

中国国内生猪价格受到供求关系的影响继续上涨。

据中国乡村之声《三农中国》报道，目前中国国内瘦肉型猪出厂价为20元/公斤（人民币，3.93新币）左右，已经接近历史最高点。

业内人士分析，未来一段时间，中国生猪价格或将突破这一极值。同时，业内人士表示，近期出现的台风天气对中国整体生猪价格影响较小。

另据央广网报道，中国7月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%，涨幅较上月扩大0.1%。面对物价上涨的压力，今天中国国家发展和改革委员会相关负责人表示，随着后期水果，蔬菜价格的回落，中国物价总水平有望保持基本稳定。

数据显示，8月上旬苹果、橙子、梨、西瓜和香蕉五种水果平均零售价格为每斤6.0元，与7月上旬相比下跌6.7%。其中苹果价格开始回落，西瓜、梨价格降幅较大，分别下降19.3%、20.3%。

蔬菜方面，随着蔬菜大量上市，价格明显回落。数据显示，8月上旬，15种蔬菜平均零售价格回落到每斤3.02元，比2月中旬高点下降28.6%。其中，黄瓜、圆白菜、西红柿价格降幅较大，分别同比下降12%、9.2%、8.4%。预计后期价格将继续回落并保持季节性波动。