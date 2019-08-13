民调：“不满港警”超越“撤回修例”成为港民示威的最主要原因

香港中文大学传播与民意调查中心昨日（12日）发布问卷调查结果，调查显示，“全面撤回修例”和“不满警察”是示威者参与运动最重要原因，而认同后者为重要原因的比例已超越前者。

据《明报》报道，该调查显示，7月21日的元朗事件是个分水岭。在此之后首次大规模示威的参与者，即7月27日元朗游行的受访者中，认同后者为非常重要原因的比例较前者多约13%。最新一次调查显示，对因不满警方而游行的比例，已超越全面撤销修例。

表示理解示威者的比例也大幅增加。

调查显示，认同“在政府一意孤行的情况下，可以理解抗争者使用武力”的比例，由6月约69%大幅上升至8月4日的逾九成。

该研究团队于6月9日至8月4日，以抽样方式12次在示威集会现场做问卷调查，每次访问数百至约1100名示威者，最终收回6688份问卷。调查大多数受访者是年轻人。

综合调查结果，“要求政府全面撤销修例”一直是市民参与反修例运动主因，认为此原因“重要”及“非常重要”的比例，在6月与7月一直介乎97.0%至98.8 %，到8月虽回落，但仍有约95%。

研究分析，尽管香港特首林郑月娥多次表示修例已暂缓及寿终正寝，仍无法释除公众疑虑。