昨晚机场冲突 港警拘捕五人

香港警方表示，就昨晚在机场发生的冲突拘捕五名男子，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、袭警及破坏社会安宁等，并禁锢、欺凌及殴打一名旅客和一名记者，警方对激进示威者的严重暴力行为予以极严厉谴责。

据星岛日报网报道，就首宗个案，警方接获机管局要求，派员到场协助护送救护员及一名受伤旅客安全离开，但警务人员到达后，大批示威者向警务人员不断投掷杂物及照射强力激光，其间一名警务人员被人抢去警棍及被多人袭击，于是拔枪戒备。

就第二宗个案，警方表示，一名男记者遭多名示威者粗暴对待、并以索带将其双手綑绑、殴打及禁锢，受害人更一度晕倒。

救护员最后分别将两名受害人送往玛嘉烈医院及北大屿山医院治理。

事件中，警方共拘捕五名男子，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、袭警及破坏社会安宁等。共有两名警务人员受伤。案件交由机场警区刑事部跟进调查。

港府发言人表示，昨天大批示威者在机场集结，瘫痪机场运作，严重影响出入境旅客，已远超和平示威行为。“到晚上，有暴徒行为变本加厉，分别包围及殴打一名旅客及一名记者，并阻止救护人员将该名旅客送院。警方到场处理事件时，多名暴徒更袭击警务人员，严重威胁警务人员人身安全。”

“这些暴力行为远超文明社会底线，令人髮指，特区政府予以最严厉的谴责。警方一定会严正追究，将涉案者绳之于法。 ”