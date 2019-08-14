【视频】环球网记者在香港机场被打 胡锡进谴责暴力行径

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香港国际机场昨日（13日）连续第二天瘫痪，昨晚接近午夜时分，一名男子被示威者指称形迹可疑，将他包围并用索带绑起。该男子凌晨被送往医院。中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进随后证实，该男子是环球网记者付国豪。

综合香港星岛日报及东网报道，这名身穿反光背心的男子被示威者怀疑冒充记者，将其包围，并在他的袋中搜到一件写有“我爱警察”字样的蓝色T裇，示威者随即用索带将他绑起，认定他是“卧底”。

该男子双手被示威者绑在机场行李车上，动弹不得。期间他向在场人士表示：“我支持香港警察，你打我啦！”男子后来被围到墙边，有人在楼上向他浇水。之后有示威者表示要“扯他出去！”，有人用力将他拉扯倒地，一名在场戴口罩人士尝试阻止其他人向他施袭，但被拉开。其后有人用脚踢踩男子头部，并包围他作出攻击动作，有其他人制止称：“打死人啦！”场面混乱。

其后有立法会议员介入制止，在场救护员为男子急救。扰攘大半个小时后，该男子约在今天凌晨12时25分左右，被送上救护车。

《环球时报》总编辑胡锡进在社交网站证实，该男子为环球网记者付国豪。胡锡进表示，付国豪此次赴港除了报道，没有任何其他任务。

胡锡进发表声明称，记者遭到非人道对待，遭到野蛮殴打。感谢香港警队的营救，并代表报社向付国豪表达诚挚的敬意。强烈谴责这种针对记者实施非法拘押和严重暴力的行径。

胡锡进表示，已与在医院的付国豪通了电话，他已经完全安全，"没有受到很严重的伤害"。