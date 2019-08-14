大陆男子被怀疑身份挨打　英记者：人道立场以身保护

一名男子周二（13日）傍晚被香港机场的示威者怀疑是大陆公安，遭到围困及殴打，当时在场的英藉记者Richard Scotford在社交网表示，虽然自己亦觉得该名男子是假扮示威者的公安，但站在人道立场，最后还是决定出手保护他。

据香港01报道，Richard Scotford事后在Facebook发文表示，该名男子被示威者查问约一个小时，其后演变成暴力场面，遭人群拳打脚踢，“其他传媒在旁观及拍片，但我不是那种人，我要去保护他，我用身体保护他接近40分钟，过程相当激烈。”

Richard Scotford称：“我支持行动升级，我完全明白香港人有多愤怒，我知道不应主动参与，也知道他（该名男子）是一名中国公安打扮成示威者，又被发现藏棍且对香港不怀好意，但站在人道立场，我不能袖手旁观，不顾一个正被痛打的人，这真是一个艰难的抉择；愤怒的示威者尊重我所做的事，从没有故意去打我，只是偶然被击中几次。我对所发生的事感到很遗憾，不知道这会有什么后果，甚至不知道用身体保护他是否做得对。”

Richard Scotford形容“这不是一场战争而是一场革命，示威者对抗整个制度，而非某个人，我认为很多示威者今晚表现得非常糟糕。然而，我亦怪责香港警察，当他们在周日的行动中打扮成示威者，然后开始打人和进行拘捕，一切就改变了，现在所有人的怒火都处于一触即发的状态，充斥了偏执和愤怒。”