张超雄：不与反修例运动割席　但伤害他人偏离原意

香港工党立法会议员张超雄今早（14日）在电台节目表示，昨日示威者在机场的表现，是因为面对警方星期日使用的暴力，产生一种以牙还牙的情绪，他强调不会与反修例运动割席，但他指出，阻碍旅客离开、伤害他人身体的行为不能接受，做法已偏离通过运动取回港人自由和法治的原意。

据香港电台网站报道，旅游界立法会议员姚思荣表示，应该谴责示威者的行为，他认为，阻碍旅客离开对香港形象造成很大伤害。他相信绑起大陆男子的事件大陆会有广泛报道，大陆旅客占香港旅客的比例达78%，这次事件会影响旅客访港人数，令旅游业进入寒冬。