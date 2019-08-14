7月中国经济继续运行在合理区间 下行压力加大

中国国务院新闻办公室今日（14日）就7月份国民经济运行情况举行发布会。中国国家统计局新闻发言人刘爱华表示，7月份国民经济继续运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，但下行压力有所加大。

据中国国家统计局网站报道，刘爱华表示，7月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月回落0.8个百分点。1-7月份，全国服务业生产指数增长7.1%，比1-6月份回落0.2个百分点。

全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比上月回落1.5个百分点。1-7月份，全国规模以上工业增加值增长5.8%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。

社会消费品零售总额33073亿元，同比增长7.6%，增速比上月回落2.2个百分点。

投资平稳增长，制造业和高技术产业投资增势良好。1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）348892亿元，同比增长5.7%，增速比1-6月份回落0.1个百分点。其中，民间投资210267亿元，增长5.4%。

全国房地产开发投资1-7月份共72843亿元，同比增长10.6%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。全国商品房销售面积88783万平方米，同比下降1.3%；全国商品房销售额83162亿元，增长6.2%。

就业形势总体稳定，调查失业率略有上升。1-7月份，全国城镇新增就业867万人，完成全年计划的79%。7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.2个百分点。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格略有下降。7月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，环比上涨0.4%。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.3 %，环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降0.6%，环比下降0.2%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.2%，全国工业生产者购进价格同比持平。

出口增速有所加快，贸易结构持续优化。7月份，进出口总额27382亿元，同比增长5.7%，增速比上月加快2.6个百分点。1-7月份，进出口总额174083亿元，增长4.2%。

“总的来看，7月份国民经济继续运行在合理区间，延续总体平稳发展态势。但也要看到，当前外部环境严峻复杂，国内经济下行压力加大，经济持续健康发展的基础还需巩固。”刘爱华说。