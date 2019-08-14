苹果在华生产的三项产品未列入关税缓征名单

苹果公司的AirPod、Apple Watch和HomePod没有被列入特朗普政府的关税缓征名单，从9月1日开始将被课税10%。今年苹果主力产品iPhone手机销售疲软，仰赖这三项产品帮助抵销影响。

据路透社报道，美国政府周二宣布，在12月25日之前对部分重要商品暂不征收关税，其中包括苹果的MacBook电脑和iPhone手机。美国总统特朗普称，这一改动是为了避免在圣诞购物季期间给美国消费者造成影响。

缓征关税的措施惠及苹果一些最畅销产品，因此该公司股价尾盘收高逾4%。

特朗普政府并没有说明为何一些电子产品可以得到优惠，而另一些产品却不能够。许多产品从9月1日开始将面临关税，其中包括智能手表、健身追踪器、智能音箱和蓝牙耳机这些之前曾享受过税惠的产品。

这次没能列入关税缓征名单的包括不少来自苹果竞争对手的畅销产品，譬如Fitbit的智能手表和亚马逊(Amazon.com)和Alphabet旗下谷歌(Google)的智能音箱。特朗普政府曾提议自去年9月开始对这些产品征税，但最后一刻改变了计划；苹果等公司在之前对政府表示，征收关税将“拖慢美国的经济成长，降低竞争力并推高美国消费者物价”。

一些配件对于苹果在标志性产品iPhone之外实现营收多元化至关重要。iPhone推动该公司市值在2018年突破1万亿美元，但今年其市值已经下滑。

苹果最新的财报显示，iPhone对该公司的营收贡献七年来首次低于一半。iPhone营收贡献下滑被Apple Watch和AirPods等可穿戴设备销售增加50%所部分抵消，帮助苹果业绩超出华尔街预期并提振其股价。

苹果并不公布可穿戴产品等的分地区销售情况。

“我们确实向可穿戴设备和服务业务投入了大量战略性投资、资源和权益，”苹果首席执行官库克7月30日对路透称。“如果将这两块业务相加，就相当于一家财富50强公司的规模，而不久前它们还只是新生业务。”

苹果、Fitbit、亚马逊和谷歌暂时没有回应置评要求。

