港澳办：强烈谴责香港机场严重暴力行径

中国国务院港澳办发言人徐露颖14日就昨晚在香港国际机场发生的示威者围殴大陆记者和游客等行为发表谈话，表示极大愤慨和强烈谴责，并支持香港警方依法拘捕涉事者。

据港澳办网站报道，徐露颖说，13日晚、14日凌晨，在香港国际机场发生了骇人听闻的暴力事件。在机场非法集会的部分激进暴力分子对两名大陆居民实施了严重的人身伤害行为。13日20时许，他们先是非法禁锢了持因私往来港澳通行证到香港机场接人的深圳居民徐某，用索带将他绑上，用镭射枪照射眼睛并虐打，致其昏迷，在救护人员到场后，又百般阻挠救助。最后在警方的协助下，用时近4个小时才将徐某解救。其间，他们还围殴了一名警员，抢夺其警棍。14日凌晨时分，激进暴力分子又以怀疑《环球时报》记者付某假扮记者为名，将其双手捆绑并围殴，致使付多处受伤。据了解，徐、付二人目前仍在医院留医。我们对这种近乎恐怖主义的行径表示最强烈的谴责，并向受伤的大陆同胞和香港警员表示深切慰问。

徐露颖说，连日来，香港激进暴力分子完全突破了法律的底线、道德的底线、人性的底线。他们在众目睽睽之下公然实施严重暴力犯罪行为，令人触目惊心，不寒而粟。他们的行为是对法治的极端蔑視，严重地损害了香港的国际形象，严重伤害了广大大陆同胞的情感。对于这种极其恶劣的暴力犯罪行径，必须依法严惩。我们坚决支持香港警队和司法机构果断执法、严正司法，尽快将违法犯罪分子绳之以法。