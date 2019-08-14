马英九批蔡英文逃避慰安妇议题：从辣台妹变软台妹

今天是国际慰安妇日，台湾前总统马英九在台南追思时感慨慰安妇等一辈子等不到日本道歉、赔偿，轰台湾总统蔡英文被称为“辣台妹”，但碰到慰安妇议题就成“软台妹”，慰安妇议题被锁进历史记忆的黑箱。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，马英九痛斥，蔡英文曾承诺要推动转型正义，但两年前立法院通过转型正义条例之后，所做的事情只是针对少数反对党，将他们财产冻结没收，对于慰安妇却毫无动作。批蔡英文“上任前曾说过要为了阿嬷转型正义，可是掌握权力之后做了什么事情？慰安妇的议题被民进党锁进历史记忆的黑箱”。

马英九说，慰安妇阿嬷相继离世，却一辈子都等不到日本道歉、赔偿，蔡英文被称为“辣台妹”，可是一碰到慰安妇议题就变成“软台妹”，现在又成了哑巴的“哑台妹”，最后变成蒸发的台妹，没有在此议题表达看法。

对此，台总统府发言人丁允恭表示，政府一向高度重视台籍慰安妇问题，立场也很清楚，就是要面对历史，追求公义，还给受害阿嬷们应有的尊严。

他进一步表示，民进党执政以来，政府对慰安妇议题也持续关怀，并给予实质的帮助。今后政府仍将续与日方积极交涉协商，吁请日方重视台籍慰安妇的权益与尊严。

丁允恭说，包含慰安妇等战争带来的种种创伤，应该以肃穆的态度面对，而不是轻佻地操弄仇恨、从中榨取政治红利，这种作法对于过去伤痕的弭平与未来和平的展望不会有任何帮助。