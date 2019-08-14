迎战台风表现突出 山东干部获容错免责

山东东营市河口区纪委监委官方账号“清风河口”今天（14日）发布通报称，该区一名干部在迎战台风“利奇马”工作中表现突出，之前的违纪行为被容错免责。

据澎湃新闻报道，通报称，经核实，该区综合行政执法局园林绿化股负责人王进春在多次外出考察绿化苗木期间，由陪同企业承担相关交通、食宿费用，共计1070元（人民币，约215新元），违反了廉洁纪律。组织调查期间，正值“利奇马”台风影响河口区，王进春坚守一线、冲锋在前，组织绿化管护企业成立7支应急抢险队伍，连续作战三天三夜，最大限度地避免和挽回了台风造成的损失，做出了重大贡献。

通报称，鉴于王进春违纪行为轻微，且主动归还考察期间企业支出，积极配合组织调查，同时，考虑其在此次防汛防台风工作中的优异表现，经研究，决定免于追究其纪律责任。

通报称，纪律要有力度更要有温度。这起案件中的党员王进春虽有轻微违纪行为，但因其防汛防台风工作中的担当作为、卓越表现，组织决定免于追究其纪律责任。该区纪检监察机关将认真落实“三个区分开来”的要求，对符合容错免责条件的干部，该容错的容错，该免责的免责，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责。