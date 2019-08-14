每天被黑 韩国瑜称要办“黑韩猜谜大会”

高雄市长韩国瑜接受网络节目“琳惟不乱”专访，今天（14日）下午播出，由于近日黑韩大爆发，在主持人沈玉琳建议下，韩国瑜也打趣说要在面簿号召举办“黑韩猜谜大会”，应征未来对手可能黑韩的1000招，要是猜中，就送30元（新台币）以下小奖品。

据台湾中时电子报报道，主持人沈玉琳、詹惟中提问时谈到“黑韩产业链”，韩国瑜自爆，对手要打什么其实他都知道，接下来可能把他岳父30年前开砂石场拿出来批斗，“我岳父是砂石业，对手可能会讲成是杀人业！”但只能相信善良的力量比邪恶的力量多一点，任由对手去打。

沈玉琳建议，比照去年市长选举期间征求奥步，也来举办黑韩招式对奖活动，韩国瑜觉得相当有趣，表示可以请小编在面簿发起“黑韩猜谜大会”，他说，原本选举应该展现政绩争取支持，但民进党拿不出成绩单，只好想办法黑韩、斗臭。

对于香港反修订逃犯条例游行，韩国瑜近来一直被攻击没有回应，他表示，请大家去谷歌搜寻，对此他至少已发言过六次，但还是有人说他对这件事情害怕、不表态。

沈玉琳说，有位香港朋友问，“你们台湾人什么时候这么关心香港？”对方还直指核心，问“是不是要选举了？”韩国瑜听后大笑，夸赞沈玉琳的香港朋友非常聪明，“他看到要害了”。

韩国瑜说，显然有人利用香港游行在搜刮政治好处，利用香港人受伤、流血，只为了获取政治利益，并不是真正关心他们。