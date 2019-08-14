中国互联网企业百强 阿里腾讯百度居前三

2019年中国互联网企业100强榜单今天（14日）公布，阿里巴巴、腾讯及百度雄踞前三位。

据中国工业和信息化部官方微信号消息，中国互联网协会、工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）联合发布了2019年中国互联网企业100强榜单、互联网成长型企业20强榜单和《2019年中国互联网企业100强发展报告》。

榜单前十名分别是，阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限责任公司、百度公司、京东集团、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、网易集团、美团点评、北京字节跳动科技有限公司、三六零安全科技股份有限公司、新浪公司。

报告指出，今年互联网百强企业聚焦创新引领、产业融合、工业互联网等方面，主要呈现六大特点：一是整体规模跨越式提升，成为数字经济新引擎。二是研发投入强度突破10%，打造中国核心技术。三是应用场景多元化，智能+打造生活消费新模式。四是工业互联网入实践深耕，赋能传统产业高质量发展。五是“独角兽” 企业快速增长，国际行业地位再创新高。六是覆盖地域实现新扩展，网络扶贫取得新成效。

此外，今年新增中国互联网成长型企业20强评价。今年互联网成长型企业20强企业聚焦高成长性、投融资活跃、多元化业态等方面，呈现出三大特点：一是互联网企业收入增长强劲。二是投融资活动高度活跃。三是多元化业态竞相迸发。