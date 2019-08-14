解放军发文：从深圳往香港只需10分钟

解放军东部战区陆军的微信公众号今日（14日）针对香港机场发生的事件发表文章，指从深圳出发抵达香港只需要10分钟；又配上一张蝗虫图片，图片里有“港毒分子”字眼，文章又指蝗虫“在秋天会逐渐绝迹”。

据解放军东部战区陆军微信公众号报道，该文章表示，“想冷静地普及7条常识”：

1）《基本法》第十八条：香港发生特区政府不能控制的危及国家统一或安全的动乱时，全国人大有权宣布特区进入紧急状态，中央人民政府可发布命令将有关全国性法律在香港实施。

2）《中华人民共和国反恐怖主义法》第二条：国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何组织，策划，准备实施，实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，组织，领导，参加恐怖活动组织，为恐怖活动提供帮助的，依法追究法律责任。

3）《中华人民共和国人民武装警察法》第二章第七条规定：人民武装警察部队参加处置暴乱，骚乱，严重暴力犯罪事件，恐怖袭击事件和其他社会安全事件。

4）《邓小平文选》第三卷：在香港驻军还有一个作用，可以防止动乱。那些想搞动乱的人，知道香港有中国军队，他就要考虑即使有了动乱，也能及时解决。

5）深圳湾附近的春茧体育馆，从这里出发抵达香港只需要10分钟，距离香港机场56公里。

6）2019年8月8日，立秋。

7）蚂蚱是一种直翅目蝗科动物，学名叫“蝗虫”，成虫存活期约90天，产卵期较长，多次交配，分批次产卵。由于季节变化和食物短缺，在秋天会逐渐绝迹。

文章在阐述第6及7条“常识”后还配上一张蝗虫图片，图片上有“港毒分子”被打交叉的配文，文章指蝗虫“在秋天会逐渐绝迹”。