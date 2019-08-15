中消协：上海迪士尼搜包损害游客人格权

上海迪士尼规定，游客不得携带食品、酒精饮料、及超过600毫升的非酒精饮料入园，且要翻包检查。对此，中国消费者协会法律与理论研究部主任陈剑表示，迪士尼的搜包规定有损游客的人格权。

据中国之声报道，陈剑表示，企业自主经营权无可厚非，但显然企业的自主经营权是有边界的：“企业的经营自主权，不能建立在剥夺消费者权利，限制公众利益的基础上来进行。其实消费者反对的是它园区内的这些价格过高，那么这种过高就影响到消费者的选择权，如果你要去，就意味着要被迫接受这些要求。”

在这一事件中，另一个引发公众不满的细节在于，上海迪士尼入园的第一道关卡是检查游客随身携带的物品。陈剑说，如果这一行为实质上是为了限制消费者自带食品，那这就是假借公众利益为由，对一己私利进行保护：“我们知道一些公共场所也进行检查，来看是否有危险物品。这是正常行为，是基于公共安全的考虑来进行。但如果是基于企业的私自的利益进行这种翻包、搜身。这样的行为法律明确禁止，有损人格权、人身尊严、人身权益。”

也有声音认为，禁止携带食品可以保护园区环境，避免因乱扔垃圾导致的环境卫生污染问题。对此，陈剑补充道，作为一个开放园区，进行运营，垃圾清理是必须要尽的相应的义务。不能因为为了防止有人丢垃圾，就严禁任何情况之下的携带食品。