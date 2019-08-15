消息人士：中共中央对示威定性升级 武警进驻是一选项

随着修订《逃犯条例》触发的激烈示威愈演愈烈，外界关注中国中央政府是否会出动驻港解放军平定局势。有港媒获悉，港澳办的“恐怖主义苗头”论是对激进示威活动的政治定性。若暴力现象持续或升级，中央政府派兵绝对是一个选项，不过不是解放军而是出动武警。

据香港01在15日的报道，掌握中央政府想法的香港建制派高层人士指出，中国国务院港澳事务办公室（简称港澳办）新闻发言人杨光12日临时召开新闻发布会，首度指出香港出现恐怖主义苗头。“恐怖主义”四个字，是整场记者会的目的，是为可能派武装力量介入铺路。

该消息人士称，“北京会先对大型群众运动定性，再定对策，当一个地区的群众运动被定性为恐怖主义，就有出兵介入的可能；现在北京将近期的激烈示威定性为恐怖主义苗头，即已对有可能出兵作出部署。”

该消息人士强调，“如果激烈示威持续甚至升级，距离武警出动其实只是一步之遥而已。”

为何是武警，而非出动驻港解放军？据指原因有两个。

其一，出动武警比解放军可能更具正当性。按照《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》，当港府认为必要时，可向中国中央人民政府请求出动驻军，“协助维持社会治安和救助灾害”。该法同时列明香港驻军的四大防务职责：防备和抵抗侵略，保卫香港特别行政区的安全；担负防卫勤务；管理军事设施﹔承办有关的涉外军事事宜。换言之，驻港部队的职责主要对外不对内。

而根据《中华人民共和国人民武装警察法》规定：武装警察部队参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件。从这点看来，倘要处理香港内部的激烈示威活动，出动武警比驻军更具正当性。

其二，武警介入地区恐怖主义有迹可寻。《人民日报》等官方媒体微博8月12日传播一段题为“大批武警车队深圳集结”的视频，据指参与是次大练兵的武警部队，很有可能就是中国武警部队第二机动总队的部分机动支队以及当地内卫部队，而广州更驻守了专门以反恐为主要职责的雪豹突击队。公开资料显示，雪豹突击队参与中国国内多次反恐维稳任务。

据报，武警若须进驻香港，其中一个主要职责是守卫具战略意义的主要公共设施，包括机场、链接港岛与九龙的过海隧道、进出内地的珠港澳大桥、西九龙高铁，以及政府部门及中联办等。