受贸易战影响 瑞幸咖啡创下美国上市以来最大跌幅

中国企业瑞幸咖啡是星巴克在中国市场的竞争对手。该企业创出自5月美国上市以来的最大跌幅。此前，瑞幸咖啡公布了上市以来首份财报。

据彭博社报道，瑞幸咖啡的股价周三（14日）在纽约盘中一度大跌17%。投资者此前被瑞幸咖啡的增长前景所吸引，其股价截至周二收盘比17美元的发行价上涨44%。

瑞幸咖啡称，在公司继续烧钱抢占市场和大举开设门店之际，贸易紧张局势与中国经济放缓对业绩构成打击。该公司公布录得净亏损6.813亿元（人民币，下同，1.35亿新币），而预估为亏损7.11亿元；收入为9.091亿元，分析师预计为9.09亿元。

瑞幸咖啡正在大举扩张，目标两年内开设咖啡店超过星巴克20年开店数量。但在中国经济增速降至30年最低、中美贸易战打击消费者信心的情况下，瑞幸咖啡牺牲盈利、通过打折吸引客户的战略受到投资者质疑。

中国正在成为咖啡零售商日益重要的市场，中国中产阶级饮茶者爱上了咖啡。但是瑞幸咖啡面临着一场艰苦的战斗，它去年仅占据2.1%的市场份额，而星巴克的份额超过了50%。瑞幸咖啡的门店数量今年可能超过星巴克，但其绝大部分门店都是外卖小店，不像星巴克有宽阔的休息空间。