胡锡进：中方要求取消额外关税而非延迟

中国《环球时报》主编胡锡进周三在推特上写道，中国要求中美两国遵照双方6月底在日本大阪20国集团(G20)峰会期间达成的共识，取消所有新加征的关税。

据路透社报道，胡锡进在推特中写道：“据我所知，中方要求双方遵照大阪峰会达成的共识，即取消所有新加征的关税，而不是推迟部分关税。在当前形势下，我怀疑中方是否会恢复大规模购买美国农产品。”

这条推特是对美国总统特朗普的政府周二宣布将推迟对部分中国进口产品加征关税的回应。美国原定于从下月开始对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。