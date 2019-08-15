戴耀廷获准保释 明年2月上诉聆讯

因香港“占领中环”案被判囚16个月的戴耀廷，目前在大屿山石壁监狱服刑。他早前就定罪和判刑提出上诉，今天（15日）在高等法院申请保释等候上诉。上诉庭批准戴耀廷保释，上诉聆讯将于明年2月进行。

据香港明报网报道，上诉庭副庭长麦机智听完陈辞后，批准戴耀廷以10万元（港元）保释，其间交出旅游证件、不准离港、居住报称地址保释。上诉聆讯将于明年2月24至26日进行。

戴耀廷今年4月被裁定串谋犯公众妨扰罪，及煽惑他人犯公众妨扰罪成，判囚16个月。同案被告陈健民、邵家臻和黄浩铭目前仍在监狱服刑。