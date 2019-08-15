消息人士：贝莱德考虑与中资银行联手 扩大在华业务

全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）正采取措施在中国扩大业务，首席执行官芬克（Larry Fink）将中国视为一个重要市场。

据彭博社报道，有知情人士表示，贝莱德已经与几家中国大型银行进行磋商，商谈与中资银行分拆为独立法律实体的财富管理业务建立合资公司。因事宜未公开，知情人士要求匿名。

一位知情人士称，这种合作将为贝莱德提供现成的资金来源和更广阔的投资空间，包括购买未上市公司的股份。此外，贝莱德正在中国寻求获得公募基金牌照，获得牌照后可向中国数百万散户投资者出售大众产品。

知情人士称，对于贝莱德而言，达成协议的障碍在于它希望获得合资公司的多数股权，而中资银行可能对此诉求予以回避。

贝莱德发言人斯威尼（Ed Sweeney）不予置评。

芬克上周在北京与中国监管机构人员会面。他在4月份的股东信函中称，寻求让贝莱德成为中国领先的资产管理公司中的一员，并且提到了中国金融市场开放下的增长潜力。

贝莱德目前获准向中国的合格机构和高净值个人出售基金。中国的资产管理行业规模约14万亿美元（19.44万亿新币）。在中美贸易战之际，中国仍在继续推进金融开放。

近期的规则调整意味着外资公司可以在与中国主要银行建立的财富管理合资公司中持股51%，这样的规定可以提供现成的客户基础和分销网络。此类合资公司还可以投资不在公开交易所交易的所谓“非标准化产品”，例如贷款。

为了限制金融系统风险，近几个月来，中国四大行一直在分拆旗下的财富管理业务。

这些财富管理业务出售理财产品，将股票、债券和贷款等资产结合在一起，提供较传统储蓄账户更高的收益率。