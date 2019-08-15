香港酒店预定暴跌 大陆游客将锐减

经过数月的社会动荡及中美贸易争端的影响，香港经济正在萎缩。香港的酒店业正努力应对预订暴跌的局面。

据彭博社15日的报道，代表旅游界的香港立法会议员姚思荣表示，本月香港酒店客房销售收入将大幅下降50%。他表示，由于担忧安全问题，通常占访港旅客80%的中国大陆访客降幅最大。

姚思荣说，上半年平均为90%的酒店入住率将下降三成或更多，他估计，8月大陆访客中有一半可能取消或推迟赴港旅游计划。

姚思荣称，香港酒店客房入住率由于游客对安全问题的担忧而下降。

香港港丽酒店网站的价格显示，这家希尔顿全球控股旗下高档酒店本周末标间价格为1530港元（270.94新币），比两个月后便宜超过40%。香港港丽酒店没有立即回应置评请求。

万豪国际和香格里拉（亚洲）旗下酒店网站也显示出类似的折扣。

香格里拉一位发言人表示，“近期几个国家发布的旅行建议和警告已经导致我们海外的休闲、团体和企业客户取消了一些订单”，“当地顾客前往我们餐厅和网点的数量也出现下降。”

旅游业是香港抗议活动中受冲击最严重的行业之一，抗议活动已经导致香港经济较此前一个季度收缩了0.3%。6月份零售销售额连续第五个月下降，中小企业的人气跌至历史低点。

MSCI香港股市指数连续10天下跌，为1984年以来最糟糕的表现。