香港特首林郑月娥上周五(9日)记者会上的一句“They have no stake in the society”激起千重浪。逾350名香港行政主任(Executive Officer,EO)发联署公开信,表示无法认同她的说法。

据《明报》报道,联署认为,林郑月娥“发表令人震惊的‘废青论(They have no stake in the society)’”。他们认为政务主任(Administrative Officer,AO)出身的特首,理应明了每一位市民也是社会持份者,不论任何阶级、身分,当权者不应将其唾弃。参与该联署的人数占EO总人数约十分之一。

“They have no stake in the society”直译为“他们没有社会利益”。