韩国瑜重申没有收四千万政治献金：若有就退出政坛

台湾监察院“政治献金公开查阅平台”昨天（14日）公布2018年九合一选举候选人政治献金收入明细。

据《中时电子报》和《联合报》综合报道，该明细显示，台湾新北市长侯友宜以1.33亿元（新台币，下同，588.17万新币）居首，台湾高雄市长韩国瑜1.29亿元居次，台北市长柯文哲4405万元为六都（台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市，统称为六都）中最低。

韩国瑜的选举捐款收入是1亿2914万多元，支出1亿1400多万，剩余款约1500万。对于剩余金钱的流向，韩国瑜竞选总部15日称，政治献金结余捐款已陆续捐出逾五百万元，合计37笔捐款。

前国民党立委蔡正元4月25日曾在面簿称，国民党主席吴敦义为韩国瑜募款4000万，做为竞选高雄市长经费。韩国瑜今天又被问及此事，他重申道，如果收了这笔钱就退出政坛。

韩国瑜对最近连连“被黑”反问道，“黑韩国瑜到底要黑到什么程度？”他接着说，台湾民众要看清楚，民进党作为执政党，运用各种周边资源对反对党总统候选人发布批判和中伤。

他表示，台湾总统蔡英文执政三年半，需要告诉台湾民众继续支持其执政的原因。如果“不讲自己的好，只讲韩国瑜的坏”，这不是台湾民主政治健康的发展。