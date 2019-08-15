中国外交部驻港公署：“一国两制”基于中国宪法而非《中英联合声明》

中国外交部驻港公署特派员谢锋8月15日在“2019香港国际法论坛”开幕式上发表主旨演讲。他表示，中国坚决反对外部势力拿《中英联合声明》说事、插手香港事务。

据中国外交部驻港公署的微信公众号发布的消息，谢锋表示，《中英关于香港问题的联合声明》是中英间关于香港回归及有关过渡期安排的文件，其中没有任何条款赋予英国干预回归后香港事务的权利，而且涉及英国的条款均已履行完毕。

谢锋表示，《联合声明》共有八条正文和三个附件。第一条规定中国大陆对香港恢复行使主权，第二条规定英国将香港交还。香港回归后，这两条已同时履行完毕。第三条及附件一是关于中国对香港基本方针政策的原则阐述及具体说明，但没有任何涉及英国权利和义务的表述。第四至六条和附件二、附件三规定两国在回归过渡期的有关安排，包括双方在香港的行政管理、中英联合联络小组的设立和运作、土地契约以及批约等事项。第七、八条是关于实施和生效的条款。这些规定随着香港回归和各项后续工作的完成也都已履行完毕。

谢锋指出，《联合声明》中的对香港基本方针政策及具体说明，系中国单方面政策宣示，纯属中国内政，不是双方协议内容。

他表示，据《联合声明》第三条，“中华人民共和国决定在对香港恢复行使主权时，根据中华人民共和国宪法第三十一条的规定，设立香港特别行政区”。这表明，在港实施“一国两制”是基于中国《宪法》，并非《联合声明》。

谢锋说，《联合声明》更没有任何条款规定英国在香港回归后对香港承担任何责任。

谢锋强调，《联合声明》只是中英间双边文件，内容不涉及其他国家。根据一般国际法，其他国家和组织更是无权假借《中英联合声明》干涉香港事务。