亲民党拟9月自提人选参与台湾大选

亲民党考虑自提人选参与2020年的台湾大选。

据香港中通社报道，亲民党组织部主任张硕文15日表示，党主席宋楚瑜已评估再度亲征的可能，但也不排除征召前台湾内政部长李鸿源参选，最快9月初定案。

张硕文指出，当前台湾政治环境是国民党不争气、台湾民进党太蛮横，两大党思考的都是政党利益，而不是为台湾人民利益着想；且执政的民进党还操弄两岸对立，让人民受苦；明年是中道力量生死存亡之战，亲民党仍应承担责任。

张硕文说，宋楚瑜没有动念参选，更已无争大位野心，但对人民长期只能在失望与绝望中择一感到无奈；支持者确实劝进宋楚瑜第四度参选。目前看起来有点机会，但也不排除征召李鸿源参选。

对于是否会与台北市长柯文哲合作，张硕文说，柯文哲与宋楚瑜仍是朋友，但当柯文哲成立政党后，双方就是竞争对手，亲民党会有自己支持的人选。

不过张硕文也表示，除非柯文哲与鸿海创办人郭台铭、台湾前立法院长王金平整合第三势力后推出的参选人高度够，比宋楚瑜优秀，参选目的也不是为党派利益，而是为台湾人民福祉，亲民党才会慎重考虑与第三势力合作。

亲民党党务人士透露，除宋楚瑜与李鸿源外，党内也曾考虑支持郭台铭参选，但评估过程中就传出郭台铭已寻求柯文哲合作，全案胎死腹中。