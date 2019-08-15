中国7月70城房价指数同比涨幅创年内新低

中国7月70城房价数据进一步放缓涨势，同比涨幅创年内新低，上涨城市个数也较前月减少，结合上日的房地产投资和销售数据来看，中国楼市降温迹象进一步显现。

据路透社报道，中国国家统计局月15日发布2019年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。

中原地产首席分析师张大伟表示，“7月房价涨幅基本平稳，市场淡季非常明显，不论是环比还是同比。”

他评论称，楼市从3至4月份的明显小阳春到5至6月份的快速退烧，“房住不炒”再次成为政策的主导方向。

张大伟分析道，从市场分化趋势看，上涨城市集中在部分三线城市，但总体上涨幅度已是2019年来最低的；从后续趋势看，7月初信托与美元债收紧，对于市场心理影响非常大，叠加8月是市场的惯例淡季，预计房价下调城市将继续明显增加。

交通银行金融研究中心资深研究员夏丹也指出，7月底召开的中共中央政治局会议首提“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，央行座谈会“点名”房地产行业占用的信贷资源较多，将对后续市场表现及相关融资发挥效力。

她认为，房价仍是重要的监管决策依据。苏州、西安等多个城市7月以来升级调控措施，表明调控不放松的信号。未来对其中房价上涨较快的城市将可能采取进一步收紧措施。

路透社根据中国国家统计局公布数据测算，7月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升9.7%，低于上月升幅10.3%且为年内新低，并已连涨46个月；环比涨幅0.6%则与上月相同，并已连涨51个月。

就上涨和下跌个数看，7月新房价格指数环比共有60个城市上涨（上月为63个），七个持平（上月两个），三个下跌（上月五个）。

路透社评论称，中国中央政府强调“房住不炒”并首次明确表示“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，当前房地产政策依然从严，预计房价冒头的城市仍会面临被点名要求加码调控，房价涨势预计会继续放缓。