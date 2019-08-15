内蒙古人大原副主任被控受贿超4.49亿

（早报讯）内蒙古自治区人大常委会原副主任邢云受贿逾4.49亿元（人民币，下同，8865万新元）一案，昨天在辽宁省大连市中级人民法院一审公开开庭审理。

公开资料显示，中国法院迄今为止认定受贿金额最高的案件，应是山西吕梁市原副市长张中生受贿10亿元一案。张中生去年3月一审被判死刑。其他受贿金额创纪录的中国贪官，还有受贿3亿多元的黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司物资供应分公司原副总经理于铁义，和受贿2亿多元的云南省委原书记白恩培，两人双双在2016年10月被判死缓，减刑后终身监禁。

邢云受贿案昨天庭审结束后并未宣判，法庭宣布休庭，择期宣判。

据人民日报客户端消息，辽宁省大连市人民检察院起诉指控，邢云1996年至2016年利用担任中共伊克昭盟委副书记、伊克昭盟行政公署盟长，中共伊克昭盟委书记，中共内蒙古自治区党委常委、包头市委书记，中共内蒙古自治区党委常委、政法委书记和内蒙古自治区人大常委会副主任等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、职务调整晋升等事项上提供帮助，直接或者通过其近亲属非法收受他人财物，共计折合人民币4.49亿余元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，邢云及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，邢云还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。全国、辽宁省、大连市三级人大代表、政协委员，新闻记者及各界群众50余人旁听了庭审。