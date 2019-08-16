民调：若修例风波影响经济 最多人称港府须负最大责任

香港一份与《逃犯条例》修订风波有关的民调显示，67.7%的受访者认为警方过分使用武力，但有近四成（39.5%）的受访者也认为示威者过分使用武力。此外，如果修例风波对当地经济造成影响，最多人认为港府须负最大责任，达56.8%，示威者仅占8.5%。

有学者认为，随着事态发展，市民会思考示威者使用暴力的原因和效果，例如政府拒回应诉求才迫使示威者使用暴力，“不是逢暴力便谴责”。

这份民调由香港《明报》委托中文大学传播与民意调查中心进行，并于本月7日至13日以电话随机访问842名15岁或以上的香港市民，即涵盖11日多区发生冲突事件的时间。调查结果今天（16日）在《明报》公布。

调查显示，71.6%受访者同意参与抗议活动时一定要坚持“和平非暴力”原则，比率较6月中旬大跌11个百分点。

就市民对警方的信任程度，以0分为完全不信任、10分为完全信任计，最新信任度为3.08分，较6月中跌1.36分。至于反修例运动诉求，高达80.1%受访者认为，港府应该成立独立调查委员会，76%认为应该正式撤回修例，比率也较6月中微升。

此外，64.4%的受访者“非常同意或颇同意”，若修例风波持续将严重拖累经济。

问及若修例风波真的影响香港经济，谁须负最大责任（可选多项），除了港府外，20.9%的受访者认为中国中央政府须负最大责任，建制派议员和警方分别占7%和4.1%，示威者有8.5%，选“外国势力”和泛民议员则各占11.3%和10.8%。

受访者也被问到目前是否有考虑移民海外，30.8%的人表示“有”，较6月中民调上升5.5个百分点；68.9%表示“没有”，比率下跌逾四个百分点。

中大新闻与传播学院教授苏钥机相信，7月21日元朗白衣人事件和警方各项执法争议，是市民对警方信任度下跌的主因。

苏钥机说，民调结果显示不合作运动只能巩固自己阵营的支持者，难争取更多支持，因反修例者可以说是为迫使港府回应，但建制阵营会称行动影响民生、令社会不稳，双方各有一定理据，相信市民对不合作运动的看法，是建基于本身对修例的立场。

苏钥机也认为，民调反映出港府的论述“似乎不太有说服力”，港府即使谈论经济，反修例市民仍会聚焦政治议题。