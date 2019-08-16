李嘉诚首度回应修例风波 劝港人“黄台之瓜何堪再摘”

由反对修订《逃犯条例》在香港引发的连串示威、警民冲突愈趋激烈。香港首富李嘉诚今天对此（16日）以“一个香港市民”名义，在当地多份报章刊登广告，至少有两款，其中一款引用他多次用以警惕港人的名句“黄台之瓜何堪再摘”。

香港首富李嘉诚今天就反修例风波首度回应，以“一个香港市民”名义，在当地多份报章刊登广告。（易锐民摄）

据香港01报道，这是自6月9日大型反修例游行以来，李嘉诚首度就修例风波表态。

香港多份报章今天就出现以“一个香港市民李嘉诚”名义刊登的广告，至少有两款。其中刊于《东方日报》A3版的广告，内容简而清，写有“正如我之前讲过：‘黄台之瓜，何堪再摘’”，没有谴责字句或针对某方面人士。

另一款则刊登在《香港商报》头版，中间有反暴力标志，右写有“爱中国．爱香港．爱自己”，左有“爱自由．爱包容．爱法治”，上有“最好的因可成最坏的果”，下有“以爱之义止息怒愤”，同样没有指向某些人士或组织。

香港首富李嘉今天也在《香港商报》头版刊登广告，含“爱中国．爱香港．爱自己”等字句。（截取自香港01）

李嘉诚名下的长江集团及四家子公司，已于本周三（14日）在报章刊登全版劝戒广告，只有18大字“停止暴力行为期盼理性讨论重建和谐社会”。

李嘉诚次子李泽楷创立的盈科拓展集团连同旗下富卫保险，今天则在《东方日报》头版刊登全版反暴力广告，写有18大字“反对暴力行为维护社会秩序恢复理性讨论”，近似长江集团日前的广告。

李嘉诚曾多次在公开活动，引用“黄台之瓜何堪再摘”八字劝戒港人，比喻香港好像“黄台之瓜”，港人“何堪再摘”。他认为，香港人无论对政府有何不满，都要从香港大局利益出发，不要做出伤害香港的事。

“黄台之瓜何堪再摘”出自唐代“章怀太子”李贤，即武则天次子。李贤在兄长李弘死后当上高宗的太子，但终日被野心勃勃的母后武则天逼得不能安枕，最后更被废为庶人，并被赐死。生前留下《黄台瓜辞》“种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘绝抱蔓归”，借此劝告武则天不要再对自己的子女赶尽杀绝，其三弟李显及四弟李旦都能保命，并先后当上唐朝皇帝。