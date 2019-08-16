非洲猪瘟肆虐 中国采购七周来最大一批美国猪肉

美国农业部周四发布的最新数据显示，中国上周购买了七周以来最大的一批美国猪肉。分析师称，中国可能需要进口美国猪肉来抵消非洲猪瘟造成的损失。

据美国之音16日的报道，中国在8月2日至8日期间购买了约1万200吨美国猪肉。

在美国宣布将对余下所有中国进口商品加税后，中国商务部8月5日表示，中国企业将停止购买美国农产品。尚不清楚这批采购是在8月5日之前或之后达成。

中国是世界上最大的猪肉消费国，而近几个月爆发的非洲猪瘟疫情已经导致数百万头生猪死亡。分析师表示，此次采购表明中国可能需要进口美国猪肉来抵消猪瘟造成的损失。

美国猪肉年出口量是64亿美元（88.92亿新币），占总产量的25%。中国去年对美国农产品征收了报复性关税，其中对美国猪肉的关税是62%，这大大减少了美国猪肉的销售。

这些关税还大幅削减了包括大豆和高粱在内的美国农产品出口，促使美国政府为美国农民提供了高达280亿美元的补贴。

美国全国猪肉生产商协会发言人门罗（Jim Monroe）表示，中国是美国猪肉的主要出口市场之一，美国猪肉生产商希望能够结束与中国的贸易争端。

中国正积极扩展美国以外的猪肉进口渠道。中国主要猪肉食品企业万州国际周二（13日）表示，公司正寻求从欧洲、日本和韩国等国进口猪肉，以应对贸易形势的影响。

特朗普政府本周宣布推迟对部分中国商品加征关税，外界认为此举是朝关系缓和迈出了一步，提高了美中贸易代表9月份面对面举行贸易会谈的可能性。

中国周四（15日）则表示，如果美国在9月1日对华商品加征关税，中国将采取反制措施，但未就具体措施进行阐述。

尽管中国宣布停止采购以来再没有购买任何美国粮食，但在贸易紧张局势升级前购买的高粱和大豆仍继续装船运往中国。

美国农业部数据显示，截至8月8日当周，美国向中国出口了近60万吨先前购买的大豆，为2月底以来最大的单周出货量。