日本超越中国成美国最大债权国

中美贸易战愈演愈烈之际，日本在6月超过中国，成为了美国国债的最大海外持有者。

据彭博社报道，美国财政部周四（15日）公布的数据显示，日本6月份持有的美国国库券和中、长期国债规模增加了219亿美元（304.16亿新币）至1.12万亿美元，为逾两年半以来的最高水平。与此同时，中国的持有量迎来四个月以来的首次上升，至1.11万亿美元，增长了23亿美元。

上一次日本成为美国最大的债权国是在2017年5月。自2018年10月以来，日本以相当稳定的步伐增持了逾1000亿美元的国债。

加拿大蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）的分析师杰弗瑞（Ben Jeffery）表示，随着全球负收益债券池扩大，美国国债变得更具吸引力了。虽然基准10年期美债收益率在最近几个月里已经暴跌至2016年以来低点，但10年期日本国债的收益率目前为-0.23%。

杰弗瑞表示，“日本投资者购买美债，实际上是全球低收益率、负收益率环境的一个反映。”

中国持有的巨额美国国债在贸易战中愈发受到瞩目，市场揣测中国可能以抛售美债来回应贸易战升级。本月早些时候，在人民币兑美元汇率跌破七元大关后，美国正式将中国列为汇率操纵国。