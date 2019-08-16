环球时报：港不会成89年政治风波翻版

中国大陆媒体《环球时报》昨晚（15日）发表以《华盛顿休想在香港问题上恫吓中国》为题的社评，称香港不会成为1989年6月北京政治风波的翻版。

文章指出，中国中央政府还没有做出立即采取行动在香港平息暴乱的决定，然而中央政府手里显然有这个选项。

中国内地武警部队在深圳的集结发出了清晰警告，若香港确实无法通过自己的力量恢复秩序，那么中央根据基本法直接采取措施就将不可避免。

文章提到最近美国政府在香港问题上的发声：美国国家安全顾问博尔顿周三（14日）称，美国记得1989年发生的事情，中国中央政府如果在香港平暴“将是一个巨大的错误”。

社论对此批评道，“他们显然搞错了自己生活在什么时代。”

社论继而写道，“香港的事情成为不了1989年北京政治风波的翻版。”美国不要拿30年前的情况恐吓中国，“中国比那时强大且成熟得多，驾驭复杂事态的能力也早已不可同日而语。”

以下为《社评：华盛顿休想在香港问题上恫吓中国》原文：

华盛顿近来不断增加在香港问题上发声，粗暴干涉中国内政。众议长佩洛西要求香港特首和立法会接受极端反对派提出的条件，国家安全顾问博尔顿星期三还威胁说，美国记得1989年发生的事情，北京如果在香港平暴“将是一个巨大的错误”。美国政客如此赤裸裸地对中国指手画脚，他们显然搞错了自己生活在什么时代。

总的来看，华盛顿有能力忽悠香港的激进示威者，煽动他们的情绪，参与策动那里的“颜色革命”。但是华盛顿根本没有能力影响北京围绕香港局势的态度，他们自己最清楚，他们针对北京的所有叫嚣都是在装腔作势。

特朗普总统星期三在一条推特中写道，“中国当然希望达成协议。让他们先人道地与香港合作”。西方媒体纷纷解读说，这意味着白宫在把中美贸易谈判与香港问题挂钩。然而这种解读更多反映了在那些媒体里供职的仇华人士的一种愿望。

上述推文看不出白宫有把贸易谈判和香港问题挂钩的意思，或者说他们这方面的意愿很微弱。而且现实是，他们即使想做这种挂钩也没有用。在美国发动贸易战并向中国施加了绝大部分经济压力之后，华盛顿手里已经没有额外对中国实施经济制裁的牌了。现在美方所有对中国的制裁威胁都是空洞的嘶喊。

北京还没有做出立即采取断然行动在香港平息暴乱的决定，然而北京手里显然有这个选项。中国内地武警部队在深圳的集结向香港的暴乱分子们发出了清晰警告，如果香港通过自己的力量确实无法恢复法治秩序，香港的骚乱变本加厉，那么中央根据基本法直接采取措施就将不可避免。

北京在考虑行动还是不行动时，华盛顿和西方的态度肯定不在考虑的前几项中。香港的局势越严峻，美西方的态度越会在北京考虑的单子上被往后挤，直到完全“随他们去”。

香港问题是中国的内部事务，不容外部势力干涉，除了这是主权，还因为只有中国在对香港的未来真正负责。美西方赞美香港激进示威者，给他们戴高帽，因为香港乱了也不伤着美西方什么，华盛顿在向世人展示什么叫“站着说话不腰疼”。

更有甚者，美国方面现在巴不得把香港搞乱，把香港当成与中国战略博弈的新筹码。他们现在只会在香港问题上出坏招，干坏事，怎么对中国不利怎么来，这已是中国社会对美国态度的总体判断。

在香港问题上对中国充满恶意，它能给香港局势捣乱，却又奈何北京不得，美方在这种情况下既取信不了中国，又吓唬不了中国，它对香港事务频繁表态就形成政治上的泡沫。华盛顿除了能继续搞破坏，蛊惑香港激进示威者，它做不到自己在香港问题上的角色扩展，一句话：它影响不了北京。

很重要的一点是，华盛顿如今越来越自私，经济上不肯对外做任何让利，而且还想用各种流氓手法从世界上套利，这些流氓手法很大一部分就是搞政治施压和恫吓。现在世界上视华盛顿为本国利益建设性角色、尤其是相信这种建设性在不断增加的国家越来越少。

香港的事情成为不了1989年北京政治风波的翻版。香港是个很小的社会，极端反对派在西方支持下已经把自己的动员能力用到了极限。他们的抗议活动是没有承受决定性打击的后劲的，他们在最高峰时也没有做到将整个香港社会裹挟到对抗行动中去。他们不堪一击，根本对抗不了国家的意志。如果面对国家的断然行动，他们将是一群会作鸟兽散的胆小鬼。

华盛顿休要拿30年前的情况恐吓中国。中国比那时强大且成熟得多，驾驭复杂事态的能力也早已不可同日而语。

香港需要恢复秩序，长期动荡下去，动辄连机场都要关闭，这是全体市民的噩梦。美西方一边鼓动香港极端反对派，一边警告北京不得干预，提前给国家在不得已情况下恢复香港秩序贴上“镇压”的标签，他们这样做是极其阴险恶毒的。希望香港社会认清华盛顿试图污损东方之珠的恶意，积极实现由特区政府领导民众对城市法治秩序的重建，那样的局面将是最理想的。