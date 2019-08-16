新疆教培白皮书：取得反恐去极端化重要阶段性胜利

中国国务院新闻办公室16日发表《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书。

据新华社报道，白皮书说，新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。一段时期，新疆深受恐怖主义、宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。

该文件称，新疆通过依法设立职业技能教育培训中心，开展职业技能教育培训工作，着力消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，取得了反恐、去极端化斗争重要阶段性胜利。

白皮书指出，实践证明，新疆开展教培工作，有效消除了恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，不仅使新疆实现了社会稳定，也有力维护了地区安全和稳定。

白皮书称，这一做法完全符合国际社会反恐、去极端化的基本精神和基本原则。

白皮书强调，新疆开展教培工作，目的在于从源头上消灭恐怖主义、宗教极端主义，完全是尊重和保障人权之举。

白皮书说，新疆将坚持从本地实际出发，继续遵循《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》等文件精神，坚持打防结合、预防为主的原则，不断完善教培工作，保障新疆各族人民的各项基本权利，实现新疆稳定和长治久安。