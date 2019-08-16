重庆警方捣破特大“网络算命”诈骗集团

中国重庆警方捣毁一个以“算命大师”为幌子，卖“消灾祈福”产品等方式在网上诈骗的团伙。

据中新网16日的报道，警方共捣毁犯罪窝点四个，刑事拘留犯罪嫌疑人210余名，缴获作案手机1600余部。初步查明，该团伙诈骗金额2400余万元（人民币，下同，472.87万新币）。

警方表示，实施诈骗的团伙以“北京匠魂文化传媒有限公司重庆分公司”名义，招募数百名业务员，通过“看手相”“测八字”，以及卖消灾祈福产品等方式在网上诈骗。

办案民警介绍说，所谓网上“算命大师”，实则是该团伙以公司名义招聘一批青年男女员工，包装成“算命大师“。经过统一培训学习诈骗话术、诈骗手法后，他们通过微信群、朋友圈打广告，称可免费看手相、算命。受害者与业务员联系后，业务员利用受害人消灾祈福心理，达到骗取钱财目的。

犯罪嫌疑人范某供称，他们在网上收集所谓算命、看相相关信息，通过微信聊天向受害人“套话”，向其推销“八字精批”“面相精批”“解签解梦”等10余种“咨询服务类产品”，以及80种所谓“开过光”能“改命”“改运”的护身符、护身珠等。产品出售价格从数百元至数千元不等，而这些东西都是团伙从网上低价购买的劣质产品。