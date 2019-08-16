绿营智库两岸政策协会今天（16日）公布台湾总统大选民调。该亲绿民调显示，鸿海前董事长郭台铭和台北市长柯文哲若参选，或双方合作，民调都维持在第三名。

据《中时电子报》报道，该民调中，在蓝绿对决下，台湾总统蔡英文以47.2%的支持度，胜过高雄市长韩国瑜的31.0%。

若是三方对战，在蔡英文、韩国瑜、柯文哲的组合下，蔡英文支持度为34.3%，赢过韩国瑜的26.0%和柯文哲的25.4%。若是蔡英文、韩国瑜、郭台铭三人参选，蔡英文仍以36.7%的支持度，领先韩国瑜26.1%和郭台铭25.5%。

对此，国立台湾师范大学的教授范世平认为，如果柯文哲和郭台铭两人的民调持续垫底，两人合作机率将非常低。

另据《自由时报》报道，在另一份由《美丽岛电子报》公布的亲绿民调中，郭台铭和柯文哲也居末位。

该民调显示，台湾总统大选在三方对决的情况下，如果蔡英文对决韩国瑜、郭台铭，则蔡英文以38.2％的支持度胜过韩国瑜的27.3％，以及郭台铭的24.4％。

若郭台铭不参选，而是蔡英文对决韩国瑜、柯文哲，蔡英文仍以36.4％的支持度，胜过韩国瑜的27.7％，柯文哲则以25.1％敬陪末座。