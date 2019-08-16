朱立伦：国民党坚定亲美

台湾在野政党国民党前主席朱立伦15日在美国华府受访时指出，国民党坚定民主自由，坚定亲美态度，坚定在国防方面为美国的战略伙伴，并称需要美国友人继续支持与认同国民党。

据台湾《联合报》报道，朱立伦也再度呼吁国民党团结，希望鸿海前董事长郭台铭和立法院前院长王金平能共同团结在一起。

被问及是否担心国民党发生“换柱2.0”，朱立伦仅简短回应表示：“我觉得那是纯属谣言，因为4年前跟现在情况完全不同。”

朱立伦美东时间15日到艾森豪威尔行政大楼拜会白宫国安会官员，以及智库“2049计划”等单位，与美方政学界人士交流，并于“2049计划”办公室受访，谈及台美关系、台湾2020选情等议题。朱立伦称，他不代表国民党总统候选人韩国瑜，而是向美表达国民党整体立场。

盛传台北市长柯文哲可能与郭台铭、王金平合作，朱立伦指出，相信只要国民党能团结，提出好政见，并且多争取中间选民及年轻选民的支持，应该还是能赢得2020总统大选；国民党要扩大支持的基础，党中央与韩国瑜也还在努力，“我希望郭董事长跟王院长，大家都能够共同团结在一起”。

此外，朱立伦表示，国民党长期以来缺乏在华府的代表，但不能让华府只听到民进党单方面的声音，包括美国官方在内很多朋友，乐意听到国民党的声音。他说，相信经过这次访问后，美国官方和学界，能更了解国民党的坚定立场。

朱立伦指出，台美关系是最重要的对外关系，过去、现在到未来，国民党的立场一向亲美；他以前主席身分再次表达国民党坚定立场，强调国民党坚持民主自由的基本态度从未改变，也需要美国朋友继续对国民党的支持跟认同。

至于国民党前主席洪秀柱再提“一中同表”论述，现任主席吴敦义则重申党在两岸论述坚持的“九二共识、一中各表”基本立场，朱立伦仅说，还是以国民党政纲为立场，这是党长期以来共同立场。

谈到香港反《逃犯条例》修订示威，朱立伦表示，他坚定表达对香港民主、自由、人权的关心，非常希望香港的情况快点稳定。