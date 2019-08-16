中国发改委正抓紧出台促居民收入方案以扩内需

刺激消费扩大内需仍是中国稳定经济的重要筹码。中国国家发展改革委员会正抓紧出台实施提升居民消费能力的措施。

据路透社报道，中国发改委新闻发言人孟玮周五（16日）表示，为提升居民消费能力，正抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案（2019-2020年）》，通过激发重点群体增收活力，促进农业农村和户籍制度等重点领域改革，切实提高居民收入，增强居民消费能力。

孟玮表示，近期中国出台了一系列促进消费的政策文件，下一步重点将推进四方面工作，包括疏通堵点、稳业增收、改善环境和形成合力促消费。

她表示，要出台实施一批促消费举措，特别是要针对消费领域突出的“痛点”、“堵点”问题，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，促进居民消费提质升级。

她还表示，要改善环境促消费，加快推进多行业和多领域放心消费环境建设，形成线上线下融合的消费者维权服务体系。

中国国家统计局13日公布，中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%，低于路透调查预估中值的5.8%，为2002年2月以来的最低（当时为2.7%）；社会消费品零售总额同比增7.6%，也低于路透调查预估中值的8.6%，为今年4月以来的低位。