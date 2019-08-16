消息：中国交建将投标巴拉那河疏浚工程 加强与阿根廷贸易联系

有美国媒体获悉，中国交通建设集团有限公司（简称“中国交建”）准备投标阿根廷的巴拉那河疏浚工程。

据路透社16日的独家报道，三名参与谈判的人士透露，中国交建代表及其子公司中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）已经与阿根廷政府及地方港口官员会晤，了解对方提供疏浚业务特许的意向。

中国交建在当地的合作伙伴Servimagnus的疏浚经理Marcos De Vincenzi确认中国对这项特许业务有兴趣，他说“我们认为这条水道的疏浚必须升级，才能符合该水道的运输和贸易新需求。”

港口消息人士表示，“中国已经是我们的大豆主要买家。对于他们而言，如果能够拿下航行控制权，也将让他们拥有很强的议价优势。”

阿根廷农业出口品有80%仰赖巴拉那河运输。巴拉那河是阿根廷主要的水运高速路，连接南大西洋以及全球主要航道，将大豆和玉米源源不断地从潘帕斯农业区运出。

巴拉那河将被疏浚得很深，足以允许远洋货轮进入谷物种植带的中心地带。其深度每增加一英尺，船只载重就可以增加1800至2500吨。

而在巴西和美国，农产品需要经过效率较低的卡车和驳船长途运输，才能装船出口。

路透社评论称，中国希望在全球投资大宗商品运输中心，以保障粮食供应，中国交通建设走在了最前沿。

中国已经是阿根廷大豆的主要买家，同时中国国有综合企业中粮集团通过收购，成为在阿根廷经营的最大农产品出口企业。

总部位于华盛顿的智库美洲国家对话组织的亚洲拉美项目主管迈尔斯（Margaret Myers）说，中交疏浚对巴拉那河的兴趣，似乎是中国“投资跨国农业供应链以更好的掌控供应和定价”的全面努力之一。

美国企业研究院(AEI)的中国全球投资追踪数据显示，自2005年至今年上半年，中国在国际上投资于能源、电力、运输及农业的金额总计约5790亿美元（8036.17亿新币），其中有710亿美元投资于南美洲。

阿根廷交通部未就此消息置评，中国交通建设的国内高管未回复置评请求。