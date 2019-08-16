强暴少女逍遥法外10余年 哈尔滨一犯罪组织多人曾是人大代表

哈尔滨市公安局接获的一封举报信中反映，一个未满14岁的少女在2003年在某酒店被一个叫李建的人引诱吸毒并实施强暴，但十几年来这个案件一直上告却没有任何结果。

据央视网15日的报道，违法办案的是时任哈尔滨公安局民警李某，现因涉嫌隐匿销毁会计凭证和非法持有枪支被刑事拘留。与此同时，他的哥哥李伟、弟弟李桐等人也被移交给了公安局。

李伟是李家的老大，曾任中国国家电网哈尔滨公司副总经理，他手里每年有近10亿元（人民币，下同，1.97亿新币）的电力工程项目。李建与朋友一起开办了民营电力工程公司，在李伟的照顾下生意风生水起。李桐自李伟升至国家电网哈尔滨公司副总经理后，成了哈尔滨电力实业集团公司的主要负责人。

从2010年至今，哈尔滨市76.7%的电力工程都由李氏三兄弟承揽， 然后再以极低的价格转包给其他公司，从中获取巨大利益。

除此之外，李伟还收受2000多万元贿赂，96辆高级汽车摆满了停车场，估算价值近一亿元。专案组同时还扣押李氏三兄弟在全国购置的135套房产。

公安机关对李氏三兄弟涉黑背后的保护伞实施了调查，并抓获了133名犯罪嫌疑人，其中涉黑犯罪组织核心成员41名。

经过初步审查这个涉黑犯罪组织涉嫌强迫交易、敲诈勒索、故意伤害、开设赌场、盗窃、诈骗、非法持有毒品、聚众淫乱、介绍卖淫、容留他人吸毒 、伪造国家机关证件、等18种刑事犯罪罪名。

这个犯罪组织中有七个人曾经是市、区两级的人大代表，具备党政机关干部身份的占比达40%。