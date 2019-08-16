港警不批准明日游行 仅允许周日维园集会

反修例运动这周持续。市民于周六（17日）在红磡及土瓜湾一带进行“光复红土”游行，该游行不获批准。民间人权阵线周日（18日）游行，警方仅批准上午10时至晚上11时在维多利亚公园举行集会。香港中区警区指挥官谢名扬及九龙城警区指挥官杨文彬今日（16日）下午4时会见记者，对不批准的原因做出解释。

据香港01报道，谢名扬表示，6月9日起，大部分公众集会获得了“不反对通知书”。但是多起公众活动后，发生包括70多宗冲击警署及政府建筑物事件。警方尊重市民参与游行的权利，但有责任确保公众秩序。

港警表示，基于过去两个月所发生事件，警方相信组织者无能力确保参与者及市民人身安全。警方正审视有关上诉，但若上诉委员会维持决定，而民众仍坚持参与活动，有关人士将犯“参与未经批准集结行动”。若明天出现暴力行为，警方将果断执法。

被问若维园集会人士太多逼出马路时，是否涉非法集结，杨文彬表示若人流进出维园，警方会在附近道路作封路，会积极与主办单位协调。警方不反对集会，排队人场并不算违法。至于示威者是否作出违法行为，在场指挥官可以判断。

谢名扬表示，示威者暴力程度有所提高，警方要平衡每次集会发生冲突风险提高。至于乔装警员的情况，警方将以情报主导调配乔装人员参与活动，会因应每个情况决定。

对于机场示威运动，警方重申香港机场管理局已获得禁制令，若示威者到机场，最高刑罚可判处终身监禁，干扰机场运作将违反法庭禁制令，可构成藐视法庭罪。