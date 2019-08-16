国泰两高管辞职 邓健荣接任行政总裁

香港国泰航空今日（16日）宣布管理高层人事变动，该公司已接受何杲辞任行政总裁职务，卢家培辞任顾客及商务总裁职务。

据央视网报道，国泰航空宣布，邓健荣将接替何杲出任行政总裁，林绍波将接替卢家培出任顾客及商务总裁，林绍波还将留任香港快运行政总裁，直至另行公布继任人。该人事变动于8月19日生效。

国泰航空主席史乐山表示，邓健荣和林绍波具有丰富的业务经验，对航空业及公司员工亦拥有深入认知，有能力在这关键时刻成为国泰航空强而有力的领导者。

史乐山补充道，“何杲及其团队执行为期三年的企业转型策略，对国泰航空的復甦及持续发展建立了稳健的平台。然而，最近所发生的事件令国泰航空对飞行安全和保安的承诺受到质疑，亦让我们的声誉和品牌受压。这让人十分遗憾，因为安全和保安对我们来说至关重要。因此我们认为这是合适时机任命新的管理团队，重建信心以及带领国泰航空再创高峰。国泰航空全力支持香港实行“基本法”赋予的“一国两制”原则。我们对香港的美好未来充满信心。”

公开资料显示，邓健荣于1982年加太古集团，在2011年8月至2017年5月期间，担任太古常务董事。另外，他自2008年11月出任中国香港飞机工程有限公司（港机工程）行政总裁。港机工程于2010年6月成为太古集团的附属公司。

林绍波今年7月起出任香港快运行政总裁。他于1996年加入太古集团，由2017年6月至今年7月，担任国泰商务及货运董事，并由2013年7月至2017年5月，担任港机董事及总经理。