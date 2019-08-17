中国常驻代表：安理会希望印巴就克什米尔保持克制

中国常驻联合国代表张军昨天（16日）在安全理事会就克什米尔课题进行磋商后透露，安理会成员希望印度和巴基斯坦保持克制，避免采取使局势进一步升级的单方面行动，并呼吁印巴双方通过对话妥善解决问题。

综合路透社和中新社报道，安理会在中国和巴基斯坦的要求下举行闭门会议，就克什米尔局势进行了讨论。

印度早前结束查谟-克什米尔邦的自治权，导致印巴关系紧张。

张军向记者指出，克什米尔问题是印巴之间的历史遗留问题，安理会相关决议认定克什米尔地位未定，是国际公认的争议地区。克什米尔问题应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式妥善解决。这是国际社会的共识。

张军谴责印度修宪改变克区现状，引发地区紧张。中国对当前克什米尔局势表示严重关切，反对任何使局势复杂化的单方面行动，呼吁有关方面保持克制，谨慎行事，尤其是避免采取加剧局势紧张的行动。

张军也说，印度的举措还挑战了中国的主权权益，有违双方关于维护两国边境地区和平安宁的协议，中国对此严重关切。他强调，印度举措对中国不产生任何效力，更不会改变中国对相关领土行使主权的事实和进行有效管辖的现状。

印度常驻代表阿克巴鲁（Syed Akbaruddin）则称，张军试图将自己的言论视为来自国际社会的意愿，并称印度终结自治权决定属于内部事务，印度也致力于确保当地局势稳定。